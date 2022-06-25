«Пусть уходит!»: Макрона осудили за захват военными России установок Caesar Французский политик Филиппо осудил Макрона за захват военными России установок Caesar

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Французский политик-голлист Флориан Филиппо заявил, что президента страны Эммануэля Макрона унизили после того, как российские войска захватили самоходные артиллерийские установки Caesar. По его словам, Франция, по сути, потеряла более 10 миллионов евро и подарила Москве свои военные технологии. Он обвинил в этой ситуации французского президента и призвал его уйти со своего поста, пишет РИА Новости.

Россия захватила две пушки Caesar, отправленные на Украину! Потеря десяти миллионов и бесплатная передача технологий! Макрон виновен в этом унизительном и дорогостоящем избиении. Пусть уходит! — возмутился Филиппо.

Украина в рамках международной военной помощи получила всего 18 таких артиллерийских установок.

Ранее сообщалось, что две самоходные гаубицы Caesar калибра 155 мм, поставленные Францией Киеву, были захвачены в неповрежденном состоянии российскими военными. Их передали для изучения Уралвагонзаводу. Представители предприятия направили благодарность за «доставку» президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее Макрон заявил, что Франция продолжит направлять ВСУ оружие, в частности САУ Caesar, «которые позволят украинским солдатам защищаться более эффективно».