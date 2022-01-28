«Пусть приезжает»: Лавров пригласил Зеленского в Россию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе интервью четырём российским радиостанциям, что украинский президент Владимир Зеленский может приехать в Москву, Сочи или Санкт-Петербург, если он хочет обсудить вопрос нормализации отношений РФ и Украины. В то же время министр отметил, что лидеру соседнего государства стоит идти в «контактную группу», если он решит участвовать в дискуссиях вокруг ситуации в Донбассе.

Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, <...> пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург. Но если он хочет обсуждать Донбасс — идите, пожалуйста, в контактную группу, — сказал Лавров.

По его словам, США на переговорах с Россией заявляли, что не войдут в «нормандский формат», но хотят помочь в урегулировании ситуации на Украине. Министр считает, что только Вашингтон может заставить Киев выполнять Минские соглашения по Донбассу, и Москва будет удовлетворена, если это произойдет, но пока в это верится слабо.

Ранее Зеленский назвал обязательными элементами движения к миру в Донбассе активизацию работы «нормандского формата» и организацию встречи лидеров «нормандской четвёрки» в ближайшее время.

26 января в Париже участники встречи советников лидеров стран «нормандского формата» подтвердили решимость преодолеть нынешние разногласия на предстоящих встречах. При этом они считают Минские соглашения основой для работы в таком формате.