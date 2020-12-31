Пушков заявил об ошибке Зеленского в новогодней речи о Крыме

https://static.news.ru/photo/04f08ddc-4c94-11eb-9193-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков посмеялся над желанием президента Украины Владимира Зеленского написать «Крым — это Украина» на песке пляжа в Ялте. По его словам, в речь украинского лидера закралась ошибка.

Он испытывает непреодолимое желание написать в Ялте на песке — мол, Крым це Украина! А затем — посмотреть в туманную (украинскую, конечно) морскую даль... Омыть ноги в «исконно украинских водах»... Но нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым — украинский. На гальке ведь не напишешь, — указал сенатор в Telegram.

Он добавил, что так крымская земля даёт понять Зеленскому, что не принадлежит Украине, а её президент опять «попал в просак».

Ранее NEWS.ru сообщал, что новогоднее поздравление Владимира Зеленского вызвало бурную и неоднозначную реакцию у жителей страны, а также у россиян. В соцсетях развернулись дискуссии вокруг обращения украинского лидера. В нём он, в частности, вновь заявил о желании вернуть Крым в состав Украины, добавив, что хотел бы написать об украинской принадлежности полуострова на песке в Ялте.