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Пушков заявил об ошибке Зеленского в новогодней речи о Крыме

03:45, 02 января 2021
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков посмеялся над желанием президента Украины Владимира Зеленского написать «Крым — это Украина» на песке пляжа в Ялте. По его словам, в речь украинского лидера закралась ошибка.

Он испытывает непреодолимое желание написать в Ялте на песке — мол, Крым це Украина! А затем — посмотреть в туманную (украинскую, конечно) морскую даль... Омыть ноги в «исконно украинских водах»... Но нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым — украинский. На гальке ведь не напишешь, — указал сенатор в Telegram.

Он добавил, что так крымская земля даёт понять Зеленскому, что не принадлежит Украине, а её президент опять «попал в просак».

Ранее NEWS.ru сообщал, что новогоднее поздравление Владимира Зеленского вызвало бурную и неоднозначную реакцию у жителей страны, а также у россиян. В соцсетях развернулись дискуссии вокруг обращения украинского лидера. В нём он, в частности, вновь заявил о желании вернуть Крым в состав Украины, добавив, что хотел бы написать об украинской принадлежности полуострова на песке в Ялте.

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