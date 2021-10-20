Пушков заявил о поражении Польши в газовой войне

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что Польша проиграла газовую войну по всем статьям. Её борьба с поставками в Европу газа из России оказалась «бессмысленной тратой сил и возможностей», написал политик в Telegram.

Российский сенатор подчеркнул , что даже в такой ситуации «одинокая Варшава возмущается» и выглядит это жалко и бессмысленно.

В Европе уже осознали, что без российского газа, с одной лишь надеждой на северные ветры и на ненадёжных, как биржевой флюгер, американцев, ей энергетически не выжить, — говорится в сообщении сенатора.

Он добавил, что результат у Варшавы получился соответствующим внешней политике Польши, в которую не входят расчёт и здравый смысл.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка попросил Еврокомиссию провести расследование возможных злоупотреблений, приведших к нестабильной ситуации с ценами на энергоносители в Европе. По мнению министра, Россия поставляла меньшие объёмы газа, чем ожидали в ЕС.