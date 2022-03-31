Пушков: YouTube перейдёт грань и будет заблокирован в России

Видеохостинг YouTube в конце концов перейдёт грань, после которой доступ к нему на территории России будет закрыт, выразил уверенность глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, сообщает ТАСС. Он отметил, что на сегодняшний день YouTube и его владелец Google делают всё, чтобы это произошло.

YouTube предался вакханалии запретов на все новые российские информационные ресурсы. Моё личное мнение состоит в том, что YouTube когда-то перейдет ту грань, после которой он не сможет работать на территории РФ. По крайней мере всё, что делает YouTube на сегодняшний момент, подводит к этому выводу, — сказал сенатор.

Главной задачей Пушков назвал интеграцию международных гигантов в отечественное правовое поле, подчинив их таким образом российскому закону, а не иностранному или просто правилам сообщества.

24 марта Лига безопасного интернета попросила Роскомнадзор обратить внимание на массовое распространение на YouTube ложных сообщений о смерти известных россиян. По словам члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, видеоролики с недостоверной информацией демонстрировались при вводе поисковых запросов с названиями российских СМИ и в отношении них не было принято никаких мер.

Ранее Тверской суд Москвы официально признал, что компания Meta (деятельность в России запрещена) нарушает права граждан и несёт угрозу конституционному строю РФ. В решении суда также отмечается, что Мeta признана в РФ экстремистской в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке призывов к насилию над россиянами, а также к изменению основ конституционного строя. При этом россияне могут и далее пользоваться Facebook и Instagram (деятельность в России запрещена), если речь не идёт об участии в запрещённой законом деятельности.