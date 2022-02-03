Сенатор Алексей Пушков заявил, что США не готовы воевать за Украину, по этой причине выход ситуации из-под контроля не входит в интересы Вашингтона. Он добавил, что американское руководство может пойти на тактические шаги в отношениях с Россией. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Противостояние с Россией превратилось в важную составную часть внутренней политики США. В преддверии осенних выборов в американский конгресс Байден не может дать слабину, — заявил Пушков.

Он добавил, что американцы готовы достаточно долго поддерживать и даже наращивать напряжённость в регионе. По его мнению, это подтверждается началом переброски американских войск в Восточную Европу.

Ранее экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не готова напасть на Украину. Он отметил: согласно данным Минобороны Польши, российские войска не приведены в боевую готовность. Несмотря на это, добавил бывший дипломат, они расположены вблизи украинской границы.

По мнению польских военных, сил России недостаточно, чтобы занять всю территорию республики, но «достаточно, чтобы откусить ещё один кусок». Сикорский выразил уверенность, что Москва лишь стремится запугать Киев.