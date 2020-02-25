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Каждый новый день в Китае от нового коронавируса умирает всё меньше и меньше людей. За последние сутки ушли из жизни 52 человека, а днём ранее страна потеряла 71 человека.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, ныне число жертв недуга в стране составляет 2715. При этом врачи спасли жизни 29,7 тыс. человек, сообщает ТАСС. По состоянию...