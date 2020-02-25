https://static.news.ru/photo/88101cfa-b27b-11e9-aa4f-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Flickr.com
Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался о ситуации, которую назвали нападением на российскую делегацию перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
По словам российского сенатора, девушки из Грузии взяли за образец худшие примеры агрессивно-истеричной журналистики.
Грузинские журналистки весьма экзальтированные, мягко выражаясь, дамы. Не раз испытывал их напор на себе – и в Москве, и в Страсбурге, и в Совете Европы. Им кажется, что ответ они должны выдрать с корнем, – говорится в сообщении Пушкова, которое он разместил в Twitter.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров резко отреагировал на попытки сотрудниц грузинских СМИ взять у него комментарий. Он назвал журналисток больными. Представительницы телеканалов Imedi и 1TVGe бежали за дипломатом, пытаясь задать вопрос. Запись этого инцидента попала в выпуск новостей.