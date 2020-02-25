Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался о ситуации, которую назвали нападением на российскую делегацию перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

По словам российского сенатора, девушки из Грузии взяли за образец худшие примеры агрессивно-истеричной журналистики.

Грузинские журналистки весьма экзальтированные, мягко выражаясь, дамы. Не раз испытывал их напор на себе – и в Москве, и в Страсбурге, и в Совете Европы. Им кажется, что ответ они должны выдрать с корнем, – говорится в сообщении Пушкова, которое он разместил в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров резко отреагировал на попытки сотрудниц грузинских СМИ взять у него комментарий. Он назвал журналисток больными. Представительницы телеканалов Imedi и 1TVGe бежали за дипломатом, пытаясь задать вопрос. Запись этого инцидента попала в выпуск новостей.

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