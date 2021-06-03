Пушков забанил экс-президента Эстонии за оскорбление

Член Совфеда Алексей Пушков заблокировал в Twitter бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса после его реакции на слова о проблемах с финансированием украинской армии из-за открытия «Северного потока — 2».
Ильвес грубо высказался о российском сенаторе, и назвал его мнение «смешным».
Бывшему президенту Эстонии Ильвесу не понравился мой твит о том, что Украине не нужна армия, потому что она не умеет ею пользоваться. То есть человек вообще не понимает сарказма. За это я отправил его в бан, где ему самое место. Тем более что он давно мало кому интересен, — отметил сенатор.
Ранее стало известно, что отказ от вооружённых сил поможет Украине, заявил Алексей Пушков. По его мнению, Украине будет лучше без армии, поскольку прекратятся бомбардировки Донбасса, перестанут умирать молодые украинцы, исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым, и Киев не сможет втянуть НАТО в вооружённый конфликт с Россией.