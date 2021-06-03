Пушков забанил экс-президента Эстонии за оскорбление

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс представила отчёт об инцидентах с неопознанными летающими объектами (НЛО), которые документально зафиксированы за последние 20 лет. Рассматривались около 120 эпизодов, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

Издание отмечает: в американской спецслужбе не нашли свидетельств, что аномальные атмосферные явления, которые наблюдали пилоты американских ВМС, могут быть связаны с инопланетными космическими кораблями. Специалисты разведки подчеркнули, что наблюдаемые феномены...