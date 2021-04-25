Пушков высмеял посла Украины, разочаровавшегося в ФРГ

https://static.news.ru/photo/a87cd9ce-3e26-11ea-9b27-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, который выразил разочарование из-за заявления кандидата в канцлеры ФРГ от партии «Зелёные» Анналены Бэрбок. Сенатор в своём Telegram-канале отметила, что даже представители зелёных не допускают вступления Украины в НАТО.

Бэрбок ранее заявила, что шаги Киева к членству в Североатлантическом альянсе «заранее нереальны». Мельник же заявил, что Украине следует отбросить иллюзии относительно политики Германии.

То есть и они хорошо понимают: Киеву вступление нужно для того, чтобы втянуть Альянс в военный конфликт с Россией. Поэтому — nein. Посол Украины в Берлине разочарован: в НАТО не берут, денег дают мало, ядерное оружие завести не разрешают, а экс-канцлер Шрёдер и вовсе назвал его клоуном... И разве не клоун? Хоть в отставку подавай, — говорится в сообщении Пушкова.

Ранее стало известно, что Германия должна нести ответственность за вступление Украины в НАТО. Такое заявление сделал украинский посол в Берлине Андрей Мельник, что вызвало негодование у рядовых немцев. По мнению немецких читателей, Германия не обязана разбираться с чужими проблемами.