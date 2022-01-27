Пушков: США проигнорировали требования РФ

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что своим ответом на предложения о гарантиях безопасности США проигнорировали требования России. В Вашингтоне не намерены менять стратегию военного расширения, отметил сенатор в Telegram.
Пушков
Итак, ответ США предлагает серьёзный разговор, но по второстепенным вопросам, как заявил Лавров. Что, собственно, и ожидалось. США не намерены менять стратегию военного расширения, — заключил сенатор.
Ранее стало известно, что данные прежде обещания о непродвижении на восток в НАТО не сдержали. В настоящее время Альянс вплотную придвинулся к российским границам, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия практически исчерпала границы отступления по гарантиям безопасности. Красные линии уже совсем рядом.