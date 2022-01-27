Пушков: США проигнорировали требования РФ

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что своим ответом на предложения о гарантиях безопасности США проигнорировали требования России. В Вашингтоне не намерены менять стратегию военного расширения, отметил сенатор в Telegram.

Пушков указал на отсутствие пункта про отказ от расширения НАТО на восток, в ответе который передали Москве. Он считает, что западные партнёры хотят сосредоточиться на темах, не играющих важной роли для России.

Итак, ответ США предлагает серьёзный разговор, но по второстепенным вопросам, как заявил Лавров. Что, собственно, и ожидалось. США не намерены менять стратегию военного расширения, — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что данные прежде обещания о непродвижении на восток в НАТО не сдержали. В настоящее время Альянс вплотную придвинулся к российским границам, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия практически исчерпала границы отступления по гарантиям безопасности. Красные линии уже совсем рядом.