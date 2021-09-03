Пушков спрогнозировал будущее Афганистана при талибах

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал захват боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) последней провинции Афганистана — Панджшера. Это вовсе не означает наступления в стране стабильности, написал он в своём Telegram-канале.

Победа талибов в Афганистане выглядит безоговорочной. Однако это вовсе не означает, что страна вступает в эпоху стабильности и тем более процветания. Стабильность при отсутствии развития неизбежно приведёт к новой нестабильности, — написал политик.

По его мнению, «Талибану» ещё предстоит доказать, что он может обеспечить развитие Афганистана.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. В середине августа талибы окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, где сосредоточились основные силы афганского сопротивления. Переговоры между ними и террористами провалились, после чего последние начали наступление на регион.

Об установлении боевиками контроля над провинцией СМИ сообщили 3 сентября. Однако ополченцы отрицают это. По их словам, талибы распространяют слухи о захвате провинции, чтобы запугать население.