Пушков счёл неубедительной версию ЧП с американской субмариной

США могут пытаться скрыть истинную причину инцидента с атомной субмариной в Южно-Китайском море. Официальная версия американских ВМС о столкновении с подводной горой звучит неубедительно, заявил в Telegram член Совфеда Алексей Пушков.

Политик удивился , что американцы с новейшим гидроакустическим оборудованием не смогли обнаружить подводную гору, ведь выявлять подобные объекты подводники научились ещё в 1970-е годы.

Либо речь о вопиющей некомпетентности команды подлодки, либо официальное заявление призвано скрыть, что же в действительности произошло недавно под водой недалеко от берегов Китая, — говорится в сообщении Пушкова.

Ранее стало известно, что завершилось расследование инцидента с атомной подводной лодкой военно-морских сил США USS Connecticut. Эксперты установили, что объект, с которым 2 октября столкнулась субмарина в водах Южно-Китайского моря, оказался подводной горой. Об этом заявила официальный представитель 7-го флота Хейли Симс, подчеркнувшая, что о горе прежде не было известно.