Пушков резко отреагировал на слова генсека НАТО о России

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности Альянса к контактам с Россией являются дежурной фразой, за которой ничего не стоит. Об этом говорят последние дела, а не слова НАТО, заявил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Так российский политик отреагировал на заявление Столтенберга о стремлении якобы улучшить отношения с Москвой, хотя они являются сложными.

О готовности к диалогу с Россией и горячем стремлении к улучшению отношений заговорил генсек НАТО. Не иначе как именно ради этого Альянс вёл словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия — НАТО. Эти речи мы слышим долгие годы. За ними не стоит ничего, — говорится в сообщении Пушкова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отношения России и НАТО могут лишь ухудшиться в случае принятия Украины в Альянс, заявил Алексей Пушков. По его мнению, со стороны НАТО подобные заявления «об улучшении» делались неоднократно, однако оно предприняло «слишком много действий для уничтожения всяческих отношений».