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Пушков рассказал, зачем США нужны Украина и Грузия

23:25, 21 декабря 2020 17
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Внешнеполитическая доктрина нового президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы усилить своё влияние на страны бывшего СССР, выступая против России. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Таким образом политик прокомментировал интервью экс-посла США в РФ Майкла Макфола изданию The Insider. В нём дипломат обещал активизацию при Байдене политики США в отношении Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Узбекистана.

Цель «доктрины Байдена» — распространение гегемонии США на постсоветское пространство и превращение его в зону влияния и военно-политического присутствия США, направленного против России, — пишет Пушков.

Он добавил, что, как и ожидалось, при Байдене США намерены использовать «ближнее зарубежье» России против неё и её интересов, а также подорвать её связи со своими союзниками.

Как писал NEWS.ru, Пушков прокомментировал совет, который дала помощница Дональда Трампа Фиона Хилл избранному президенту Байдену. Совет касался России и того, как себя с ней вести.

Хилл заявила, что раньше администрация Обамы пренебрежительно относилась к России и называла её региональной державой. Байдену же следует воздержаться от повторения подобного опыта.

Сам по себе совет служащей действующего президента имеет «нулевую ценность», заметил сенатор. Вместе с этим политик выразил недоумение тому вниманию, которое уделили СМИ мнению «чиновницы средней руки» при Трампе. Он считает, что пора прекратить обращать внимание на каждый чих на Западе.

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