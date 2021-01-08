Пушков рассказал о вызовах России в 2021 году

https://static.news.ru/photo/5d98a946-5339-11eb-858f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед Россией в 2021 году будут стоять три проблемы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, ключевыми вызовами 2021 года для страны станут выход из пандемии, диктат интернет-гигантов, а также изменения внутри США и в их внешней политике.

Ответ на первую — вакцинация и сокращение степени уязвимости населения. На вторую — только что вступивший в силу закон против цензуры в Интернете <...> плюс развитие собственных интернет-платформ, — написал Пушков в Telegram-канале.

Он добавил, что интернет-гиганты, скорее всего, не станут выполнять российские требования.

Сложнее с третьей угрозой. В отношениях с США всё будет зависеть от способности России противостоять давлению Вашингтона, которое увеличится. Пушков считает, что любой признак слабости будет восприниматься Белым домом как свидетельство успешности давления и приведёт к его ужесточению. Впрочем, по некоторым позициям диалог двух стран всё же будет возможен. К примеру, это касается продления СНВ-3.

Как писал NEWS.ru, Пушков предрёк, что после того как конгресс утвердил президентом демократа Джо Байдена, а до этого здание Капитолия захватили сторонники действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа, Соединённые Штаты столкнутся с репрессиями в стране.