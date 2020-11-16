Пушков рассказал, что будет с Трампом, когда он покинет Белый дом

https://static.news.ru/photo/1a7ad8bc-27b7-11eb-b9de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков оценил шансы президента США Дональда Трампа на сохранение власти и предрёк ему большие неприятности, если кресло главы Белого дома займёт его политический оппонент Джо Байден.

По мнению сенатора, у Трампа всё ещё остаются шансы, чтобы стать президентом США на новый срок, однако если он признает своё поражение, демократы всеми силами постараются уничтожить его как политическую фигуру.

Либеральные СМИ говорят как минимум о шести судебных делах, которые, по их данным, могут ждать его в связи с нарушением им налогового законодательства. Эта месть припасена ненавистниками Трампа «на десерт»: не только отнять у него Белый дом, но и уничтожить как политическую фигуру, — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Алексей Пушков заявил, что если Байден станет президентом США, то он сформирует «ястребиную команду», в которую войдут главный претендент на пост главы Пентагона Мишель Флурной и претендент на должность главы Государственного департамента США Сьюзан Райс.