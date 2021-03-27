Пушков рассказал, чем аукнутся США санкции против Китая

https://static.news.ru/photo/0082e862-35e2-11eb-8d18-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал ответ Китая на санкции США и Канады из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин ввёл ограничения против некоторых физических лиц и компаний.

США, по сути, ещё не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьёзные ответные меры, — отметил сенатор в Telegram-канале.

Он считает, что данные меры начнут действовать, когда коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. Ещё одним последствием для Вашингтона может стать бойкот, которым Пекин ответит на дипломатические инициативы президента США Джо Байдена.

США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня, — подчеркнул Пушков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против граждан и компаний из Соединённых Штатов и Канады. Так в КНР ответили на ограничения, введённые из-за преследования граждан в Синьцзяне. В частности, Пекин введёт санкции против председателя Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейла Манчина и замглавы ведомства Тони Перкинса.