Пушков раскрыл, как на самом деле Европа относится к Украине
Пушков: Европа не будет воевать за Украину
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:14, 30 января 2022
Алексей ПушковФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что Европа не станет вступать в гипотетический вооружённый конфликт с участием Украины. Он привёл в пример в Telegram Венгрию, Хорватию и Болгарию, которые отказались разделять устремления НАТО.
Декларации о политическом единстве союзников по НАТО — это одно. Но Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт, — указал сенатор.
Он добавил, что Болгария и Хорватия не намерены посылать солдат воевать за Украину.
Несмотря на наскоки из Киева и критику со стороны США, где её обвиняют чуть ли не в предательстве, Германия настаивает на своём отказе поставлять оружие Украине, — напомнил Пушков.
Ранее стало известно, что Алексей Пушков, комментируя высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что НАТО никогда не обещало не расширяться на восток, заявил о плохом знании дипломатом истории. Предшественник Блинкена госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил Горбачёву и Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток», напомнил Пушков.