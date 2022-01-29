Пушков раскрыл, как на самом деле Европа относится к Украине

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Киевский политолог Владимир Фесенко заявил, что рекомендации Вашингтона дипломатическому персоналу, членам семей и гражданам США покинуть Украину испортили репутацию страны. Кроме того, таким заявлением Белый дом подыграл Кремлю, отметил он в комментарии для журнала «Новое время».

Американцы продемонстрировали определённую слабину и показали, что боятся. А ещё косвенно подыграли российской пропаганде, — подчеркнул Фесенко. По мнению политолога, Россия якобы может использовать данный факт в своих интересах. В...