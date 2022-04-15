Пушков раскрыл истинное значение Байдена на посту президента США

Сенатор Алексей Пушков написал в своём Telegram-канале, что президент США Джо Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать его предшественника Дональда Трампа из Белого дома. Политик считает, что президентство Байдена не может считаться успешным и вдохновляющим из-за рекордно низкого уровня поддержки со стороны населения.

Это ещё раз доказывает, что Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать из Белого дома Трампа, — написал Алексей Пушков.

По данным нескольких опросов, лишь 33–41% американцев одобряют действия президента.

Американский президент Джо Байден ранее растерялся после своего выступления перед студентами университета штата Северная Каролина A&T и не смог найти выход, соответствующие кадры опубликовал телеканал WFMY News 2 на своей странице на YouTube. На видео можно увидеть, что после своего выступления Байден спустился с пьедестала и не смог понять, куда ему дальше идти. Через некоторое время охрана подвела президента США к выходу.

В своей речи американский лидер рассказал про строительство «новой и лучшей Америки». Президент Байден ранее в своей речи о продовольственном кризисе, который возникнет из-за ситуации на Украине, назвал Китай среди крупнейших производителей пшеницы. Глава государства сразу же осознал свою ошибку и извинился перед публикой.