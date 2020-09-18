Пушков прокомментировал требование Польши арестовать российских диспетчеров

https://static.news.ru/photo/898475f2-f953-11ea-85fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: UPPA/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на требования польской прокуратуры арестовать диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М.

Пушков заявил, что Польша не хочет признать свою вину в крушении самолёта с президентом, при этом выдвигаемые ею версии о причинах трагедии противоречат друг другу.

Судя по расшифровке, опубликованной польской стороной, польские пилоты приняли решение или получили указание от своего руководства осуществить посадку под Смоленском вопреки плохим погодным условиям. И вопреки предупреждениям и рекомендациям российских диспетчеров либо уйти на запасной аэродром, либо быть готовыми на высоте в 100 м — при сохранении плохой видимости — уйти на второй круг. «Так точно», — ответил на это командир польского президентского борта. Но, несмотря на отсутствие видимости, на второй круг не ушёл, а пошёл на посадку, — написал сенатор.

Политик акцентировал внимание на том, что некоторые польские политики, включая экс-министра обороны Антония Мацеревича, продвигают версию о теракте, однако, диспетчеры не могут быть причастны к теракту.

Если в Варшаве хотят арестовать российских диспетчеров и возложить на них вину, значит, там отвергают версию теракта на борту самолета, которую продвигает экс-министр обороны Польши Мацеревич и ряд других польских политиков. Диспетчеры по определению не могут иметь никакого отношения к теракту. То есть, если Варшава обвиняет диспетчеров, значит версия взрыва окончательно признана ложной и отвергнута самой Варшавой. Это раз. Но и российских диспетчеров обвинять нет оснований. И это было ранее признано самой Варшавой. Это два. И кто виноват в трагедии — известно польской верхушке, но публично сказать об этом сейчас никто в Польше не решается. Это три. Всё остальное от лукавого, — добавил Пушков.

Следственная группа при польской прокуратуре подала в сентябре в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трёх диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года. Польская прокуратура заявила, что система радиолокационной посадки, используемая в смоленской диспетчерской, вышла из строя и информация, предоставленная диспетчерами пилотам о местоположении самолёта, была ложной.

Как писал NEWS.ru ранее, никакого ареста или выдачи российских диспетчеров не будет, предупредил заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.