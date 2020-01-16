https://static.news.ru/photo/15554304-f455-11e9-84d4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков оценил призыв бывшего президента Франции Николя Саркози к созданию нового переговорного формата с Россией. По мнению Саркози, он может быть организован при помощи трёхсторонних переговоров между Евросоюзом, Россией и Турцией.

Идея Саркози о создании новой организации в составе ЕС, России и Турции для решения проблем «от Атлантики до Байкала» отражает не только интерес к России, но и новое недоверие к США, — говорится в сообщении Пушкова, размещённом в Twitter.

При этом член Совета Федерации выразил уверенность, что любой поворот в сторону Москвы будут «яростно блокировать» республики Прибалтики и Польша.

Идея Саркози о создании новой организации в составе ЕС, России и Турции для решения проблем «от Атлантики до Байкала» отражает не только интерес к России, но и новое недоверие к США. Другой вопрос, что любой сдвиг в эту сторону будут яростно блокировать поляки и прибалты. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пушков рассказал о польской задумке разделить РФ на части. Он заявил, что за последние годы восприятие России в мире серьёзно изменилось. По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель приезжала в Москву, чтобы получить одобрение президента РФ Владимира Путина на проведение в Берлине конференции по Ливии. При этом ещё в 1990-е годы Россию на Западе собирались расчленить.