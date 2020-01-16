Российский сенатор Алексей Пушков оценил призыв бывшего президента Франции Николя Саркози к созданию нового переговорного формата с Россией. По мнению Саркози, он может быть организован при помощи трёхсторонних переговоров между Евросоюзом, Россией и Турцией.
Идея Саркози о создании новой организации в составе ЕС, России и Турции для решения проблем «от Атлантики до Байкала» отражает не только интерес к России, но и новое недоверие к США, — говорится в сообщении Пушкова, размещённом в Twitter.
При этом член Совета Федерации выразил уверенность, что любой поворот в сторону Москвы будут «яростно блокировать» республики Прибалтики и Польша.
Идея Саркози о создании новой организации в составе ЕС, России и Турции для решения проблем «от Атлантики до Байкала» отражает не только интерес к России, но и новое недоверие к США. Другой вопрос, что любой сдвиг в эту сторону будут яростно блокировать поляки и прибалты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Пушков рассказал о польской задумке разделить РФ на части. Он заявил, что за последние годы восприятие России в мире серьёзно изменилось. По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель приезжала в Москву, чтобы получить одобрение президента РФ Владимира Путина на проведение в Берлине конференции по Ливии. При этом ещё в 1990-е годы Россию на Западе собирались расчленить.