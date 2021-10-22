Пушков прокомментировал русофобское высказывание латвийской активистки

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков удивился «гуманистическим посылам» помощницы депутата латвийского сейма, которая пожелала скорой смерти русским. Об этом написал в своём Telegram-канале.

Ранее, отвечая на вопрос о том, нужна ли в стрaне информация о вакцинации на русском языке, помощница депутата сейма Селме Лeвренце написала, что чем больше людей, которые говорят по-русски, умрут, «тем лучше для лaтышского языка».

Какие «гуманистические» посылы исходят из евролиберальной Латвии! Президент страны называет русский язык «главной проблемой» Латвии, хотя всем ясно, что страну покинули за 30 лет почти миллион латышей не из-за русского языка, а из-за качества руководства Латвией. Президент задаёт тон, а активисты-русофобы типа этой помощницы-депутата развивают тему, желая смерти максимальному числу русских, — написал Пушков.

По его мнению, счастья Латвии это не принесёт, как не принесло вступление в ЕС, НАТО и размещение войск альянса на её территории.

Ранее национальный совет по электронным СМИ Лaтвии (NЕPLP) аннулировал лицензию на вeщание русскоязычного Первого Балтийского канала.

До этого в стране запретили 16 телеканалов, вещающих на русском языке. В том числе были закрыты REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.