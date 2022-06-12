Пушков предупредил о скором появлении ядерного оружия НАТО в Финляндии Сенатор Пушков: правительство Финляндии допускает у себя появление ядерного оружия НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

После вступления Финляндии в НАТО в стране может быть размещено ядерное оружие Альянса. О такой вероятности в своём Telegram-канале предупредил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Он подчеркнул, что Хельсинки не понимает, какие экономические потери понесёт в связи с разрывом добрососедства с Москвой.

Правительство Финляндии взяло курс на практически полный разрыв связей с Россией, вывод всех финских компаний с российского рынка и на полную интеграцию в НАТО, допускающую размещение военных баз и даже ядерного оружия, — написал сенатор.

Пушков также добавил, что в Хельсинки не вполне осознают предстоящие экономические потери, которые они понесут в связи с разрывом традиционных добрососедских отношений с Москвой. В этой связи сенатор полагает, что за действиями Финляндии стоят идеологические причины, а итогом всего станет ухудшение ситуации с безопасностью и финансовым благополучием.

Ранее Пушков назвал «эхом из давно ушедшего времени» требования президента Украины Владимира Зеленского по отношению к России об отводе войск с территории и возврату на позиции, которые ВС РФ занимали до начала спецоперации. Парламентарий отметил, что у главы государства были все возможности для того, чтобы сохранить Донбасс. Политик также указал на то, что время для установления Киевом стабильности на юго-востоке страны упущено.