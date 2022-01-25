Пушков посоветовал Кулебе «не слишком надуваться»

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Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Валерий Гнатенко заявил, что Вашингтон отправляет Киеву устаревшее вооружение. На Украине есть оружие лучшее, чем даже ракеты Javelin, отметил он в эфире телеканала «НАШ».

То, что нам поставили, это отстой 80-х годов по большому счёту. <...> На Украине есть даже лучшие комплексы ПТРК «Скиф». <...> Они более точные. Это как в фильме «12 стульев»:...