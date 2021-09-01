Пушков посочувствовал либеральной Европе из-за Байдена

Слова президента США Джо Байдена о том, что эпоха военного переустройства других стран закончилась, вызвали в либеральной Европе шок. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

По его словам, либеральная Европа всегда с таким восторгом поддерживала американские операции по смене режимов и теперь чувствует себя преданной Байденом. Теперь она в замешательстве.

Ненавидела Трампа, мечтала о Байдене — и получила Байдена, но в одном флаконе с поражением в Афганистане, — пишет Пушков.

Он добавил, что после провала в Афганистане «бодро направиться менять режимы в других странах у США уже не получится». Европе придётся смириться с этим.

Ранее Пушков предостерёг: представители Белого дома, а также «элита» Штатов будут пытаться представить случившееся как ошибку и недоразумение, хотя на самом деле захват талибами (движение «Талибан» запрещено в России) Кабула — лишь закономерность, доказывающая невозможность предопределения истории.