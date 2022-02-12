Пушков посмеялся над Зеленским, пригласившим в Киев Байдена

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский, предложивший президенту США Джо Байдену посетить Киев, показал, что он не в курсе последних заявлений американцев про свою страну. Данное приглашение в Telegram он назвал странным.

С учётом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева, приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно, — отмечается в сообщении сенатора.

Пушков добавил, что действия Зеленского заставляют усомниться в его информированности о заявлениях, уже неделю звучащих из Вашингтона.