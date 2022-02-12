Пушков посмеялся над Зеленским, пригласившим в Киев Байдена
Пушков назвал приглашение Зеленского Байдену игнорирующим риторику США
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:53, 14 февраля 2022
Алексей ПушковФото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
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Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский, предложивший президенту США Джо Байдену посетить Киев, показал, что он не в курсе последних заявлений американцев про свою страну. Данное приглашение в Telegram он назвал странным.
С учётом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева, приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно, — отмечается в сообщении сенатора.
Пушков добавил, что действия Зеленского заставляют усомниться в его информированности о заявлениях, уже неделю звучащих из Вашингтона.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена «как можно скорее» посетить Украину. Однако визит главы США в украинскую столицу на фоне текущего кризиса маловероятен, говорится в сообщении телеканала CNN. Кроме этого, Владимир Зеленский попросил у президента США оказать очередную военную и финансовую поддержку Украине.