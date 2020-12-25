Пушков поиронизировал над планами Киева осушить Крым

https://static.news.ru/photo/3681baec-46a4-11eb-af79-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинских властей оставить жителей Крыма без воды. По его мнению, Киев таким образом усиливает к себе ненависть жителей полуострова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев знает о планах по опреснению воды на Крымском полуострове и намерен найти международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы сорвать эти планы. Он напомнил, что Крым находится под санкциями.

В Киеве так сильно хотят вернуть Крым и Донбасс, что упорно взращивают там ненависть к Украине... В итоге и там и там на Украину глядят как на врага, не способного ни на что, кроме как разрушать и мстить, — написал он в своём Telegram-канале.

Пушков добавил, что попытки Украины устроить водную блокаду Крыму в итоге обернутся против неё. Подобная политика лишь усиливает негативное отношение и не приносит запланированных результатов. Он также подчеркнул, что Крым получит воду, как бы ни старалась этому помешать нынешняя власть Украины.

Крым был присоединён к России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Однако большинство стран мира его новый статус не признали, а Евросоюз и США ответили на это чередой санкций в отношении РФ.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина блокировала подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Глава региона Сергей Аксёнов подчеркнул, что на помощь украинской стороны в решении проблемы надеяться не приходится, так как она делает всё, чтобы навредить Крыму и России. В Крыму намерены своими силами справляться с проблемой дефицита воды.

Как писал NEWS.ru, правительство России решило направить около 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по водоснабжению Крыма. Решить этот вопрос кабинету министров поручил президент России Владимир Путин. Всего предусмотрено 14 мероприятий, среди них — разработка новых источников воды, возведение гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в объёме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.