Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова главы Министерства иностранных дел Украины Вадима Пристайко о признании деградации ограничительных мер Запада против Москвы.

Глава МИД Украины Пристайко констатировал «деградацию санкций» Запада. Она неизбежна, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что только в Киеве продолжают мечтать о «целостном механизме санкций» в виде полного прекращения контактов с Москвой, а для стран Запада вес и роль России слишком велики, чтобы пойти на этот шаг.

Как писал News.ru, санкции против России начинают «идеологически разваливаться» из-за несогласованности действий лидеров стран Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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