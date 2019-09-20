https://static.news.ru/photo/f2c33636-90ac-11e9-9c26-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова главы Министерства иностранных дел Украины Вадима Пристайко о признании деградации ограничительных мер Запада против Москвы.

Глава МИД Украины Пристайко констатировал «деградацию санкций» Запада. Она неизбежна, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что только в Киеве продолжают мечтать о «целостном механизме санкций» в виде полного прекращения контактов с Москвой, а для стран Запада вес и роль России слишком велики, чтобы пойти на этот шаг.

Глава МИД Украины Пристайко констатировал "деградацию санкций" Запада. Она неизбежна. Только в Киеве могут мечтать о "целостном механизме санкций" в виде отсутствия всяких контактов с Москвой. Для ведущих стран Запада такая политика нереальна - вес и роль России слишком велики. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 сентября 2019 г.

Как писал News.ru, санкции против России начинают «идеологически разваливаться» из-за несогласованности действий лидеров стран Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.