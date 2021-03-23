Пушков отвёл Украине долю Прибалтики

https://static.news.ru/photo/ef9b12d0-8809-11ea-bcf0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков считает, что Украине предстоит пережить демографический кризис, который может оказаться даже более глубоким, чем в странах Прибалтики.

Так политик в Telegram отреагировал на слова украинского экс-советника министра социальной политики Леонида Лебедева о падении в стране рождаемости, уменьшении числа браков и увеличении случаев домашнего насилия.

Украина идёт по пути Латвии и Литвы, где также демографический расцвет пришёлся на советское время, когда эти республики достигли своей максимальной численности населения. А с тех пор — за 30 лет — потеряли примерно по 30 процентов жителей, — говорится в сообщении сенатора.

Пушков добавил, что странам Прибалтики долгое время помогали дотации от Евросоюза, а Киев этим похвастаться не может.

Украина получает от него только разовые вспомоществования. Так что судьба Украины будет ещё печальнее, — уверен политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что к 2050 году Украина может столкнуться с масштабным дефицитом питьевой воды. Такой пессимистичный прогноз озвучил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный. Причиной этого, по его словам, станут последствия изменения климата и загрязнения рек. Уже сейчас уровень концентрации токсичных веществ в среднем в 30–40 раз превышает допустимую норму.