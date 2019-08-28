https://static.news.ru/photo/9d70de40-c978-11e9-8ab1-fa163e074e61_660.jpg Саломе Зурабишвили Фото: president.gov.ge

Российский сенатор Алексей Пушков ответил президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала главное условие для сближения Москвы и Тбилиси.

По мнению грузинского лидера, к возобновлению диалога между двумя государствами может привести изменение позиции России по отношению к своим соседям.

Пушков, комментируя слова Зурабишвили, заявил, что она ошибается. Он напомнил, что «Москва и так проявила выдержку», отказавшись от санкций в отношении грузинской продукции, в частности, вина.

Зурабишвили ошибается: возобновление диалога зависит не от Москвы, а от сдвига в Тбилиси в сторону большего реализма, — написал сенатор в своём аккаунте в Twitter.

Зурабишвили ошибается: возобновление диалога зависит не от Москвы, а от сдвига в Тбилиси в сторону большего реализма. Москва и так проявила выдержку, отказавшись от санкций в отношении грузинского вина и другой продукции. Не говоря уже о том, что диалог более важен для Грузии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 28, 2019

Также Пушков подчеркнул, что диалог в этой ситуации более важен для Грузии, а не для России.

Как ранее писал News.ru, Зурабишвили заявляла, что власти Грузии никогда не смирятся с нарушением территориальной целостности страны. Она выражала надежду, что Абхазия и Южная Осетия смогут «мирно вернуться в единое государство». Также Зурабишвили напоминала, что дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси нет с 2008 года.