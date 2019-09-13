https://static.news.ru/photo/9e430738-d5e6-11e9-b0a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков не нашёл логики в словах президента Украины Владимира Зеленского об угрозе, которую несёт трубопровод «Северный поток — 2». Украинский лидер на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё назвал проект опасным для Европы.

Зеленский называет «Северный поток — 2» «угрозой для Европы», но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. Даже напротив — сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой, — написал Пушков в своём Twitter .

По словам председателя комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике, «Северный поток — 2» может быть угрозой, только если говорить о его запуске, после которого Украина может лишиться средств за транзит.

Зеленский называет Сев.поток-2 «угрозой для Европы», но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. Даже напротив - сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой. Сказал бы прямо: «гроши боюсь потерять от прекращения транзита». Вот и вся «угроза». — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 сентября 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что компания Nord Stream 2 AG, которая выступает в качестве оператора «Северного потока — 2», тестирует различные сценарии завершения строительства газопровода на случай введения санкций со стороны США. По словам главы австрийской OMV Райнера Зеле, он уверен, что сейчас оператор «готовится ко всему». Зеле также подчеркнул, что не знает, против чего можно вводить ограничения.