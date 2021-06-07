Пушков ответил на слова Столтенберга о диалоге с Россией

https://static.news.ru/photo/ee6017c0-82e6-11eb-b7b9-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, согласно которым Альянс придерживается стратегии «сдерживания и диалога» в отношении России. Как отметил политик, эта формула является виртуальной. Его слова приводит «Парламентская газета».

Столтенберг, говоря о «сдерживании и диалоге», также сказал, что Москва и Пекин всё чаще координируют свои действия в международных организациях. Сотрудничество РФ и КНР он охарактеризовал как «новое измерение и серьёзный вызов» для НАТО.

Пушков подчеркнул, что эта позиция — чисто виртуальная. По его словам, у Альянса нет никакой внятной политики по РФ, кроме политики враждебности.

А для этого ума не надо. И так уже много лет. Приходится вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном констатировать «смерть мозга НАТО», — считает сенатор.

Ранее стало известно, что НАТО верит в диалог с Россией. Альянс убеждён, что необходимо построить лучшие отношения с официальной Москвой. Об этом в пятницу, 4 июня, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.