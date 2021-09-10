Пушков отреагировал на угрозы дипломата США в адрес РФ

Член Совфеда Алексей Пушков высказался после слов бывшего посла США в Киеве Джона Хербста, который предложил ввести ограничительные меры в отношении Москвы в случае присоединения Украины. Политик в Telegram отметил, что дипломат из США «слишком сильно переживает» за Украину.

Всё-таки вредно там быть послом: это мешает трезвому взгляду на вещи. Хербст сам придумывает несуществующие угрозы и сам же их героически отбивает угрозами в адрес России. Насильно присоединять Украину? Да кому такое придёт в голову? — задался вопросом Пушков.

Он подчеркнул, что Украина сейчас «не нужна ни НАТО, ни ЕС», при этом какого-либо другого её состояния не предвидится.

Так что угрозы Хербста — мимо цели, в пустоту. Сотрясение воздуха, — отметил сенатор.

Ранее стало известно, что Алексей Пушков отреагировал на заявление о скором нападении России на Эстонию. По его словам, таким образом Таллин «набивает себе цену». Он отметил, что ЕС специально делает Эстонию «прифронтовым государством», которое якобы «может чуть ли не завтра стать объектом атаки России».