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Пушков отреагировал на слова Кучмы об антироссийской позиции Украины

18:56, 24 августа 2021
Пушков отреагировал на слова Кучмы об антироссийской позиции Украины Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сенатор Алексей Пушков согласился с позицией бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что страна не может развиваться, если при этом противостоит России. Об этом сенатор написал в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что при последних двух президентах киевские власти постоянно противопоставляют Украину России, пытаясь утвердиться в роли «главного антироссийского плацдарма» и продать эту опцию подороже. В настоящее время антироссийский образ играет ключевую роль для действующей власти Украины. Пушков считает, что сейчас у Киева нет другой альтернативы.

Бандера да ненависть к России, которую всячески разогревают, чтобы, по нелепому выражению Кулебы, петух наконец свистнул, — написал сенатор.

Ранее Пушков назвал путаницу с «угоном» украинского самолёта в Афганистане неразберихой во внешнеполитическом ведомстве страны. По его словам, подобные ситуации являются привычными для украинского внешнеполитического ведомства.

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