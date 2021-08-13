Пушков оценил шведскую статью о «развалившем СССР» Горбачёве

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью шведского издания Svenska Dagbladet. Её авторы призвали похвалить последнего лидера СССР Михаила Горбачёва за развал страны. Политик отреагировал на это в Telegram-канале.

От кого и хула — похвала, а от кого и похвала хуже хулы, — считает Пушков.

Журналисты Svenska Dagbladet в своём материале утверждают, что СССР распался из-за решений Горбачёва. Политик проводил провальные реформы, которые обрушили позиции СССР в экономической и военной сферах. При этом журналисты положительно оценивают распад Союза. Они назвали это настоящим благословением.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал истинную, по его мнению, причину распада СССР. Он считает, что в этом были виноваты Горбачёв и первый президент России Борис Ельцин, «личная драка за власть» которых пошатнула советский строй и уничтожила государство. Беловежские соглашения — в них констатировалось прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» — Лукашенко назвал демонстрацией «безмозглости и неспособности того руководства управлять страной».