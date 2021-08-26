Пушков отреагировал на ошибку президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду, выступая на торжественном открытии военного парада в честь Дня независимости республики, назвала в качестве государственного языка страны румынский. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал это в Telegram-канале.

Румынская гражданка и по совместительству глава Молдавии Майя Санду, которая любит позировать на фоне флага Румынии, в очередной раз, теперь на военном параде в Кишинёве, назвала молдавский язык румынским, — написал он.

Пушков с иронией добавил, что Молдавия, похоже, имеет единственного президента в мире, который, судя по всему, хотел бы сделать свою страну частью другого государства.

Отмечается, что в Конституции Молдавии в качестве государственного языка указан молдавский.

Ранее стало известно, что Молдавия решила попросить Россию помочь избавиться от боеприпасов из Приднестровья. Об этом заявила Санду. Государства договорились о взаимодействии, но срок начала действия программы пока не раскрывается.