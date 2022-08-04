Пушков оценил желание США вернуться к переговорам с Россией

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Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков заявил, что американское руководство готово участвовать в переговорах лишь в тех сферах, в которых оно ощущает себя уязвимым. Парламентарий выразил уверенность в том, что Вашингтон не собирается менять свою политику. С его мнением согласились подписчики политика и призвали российское руководство не подыгрывать американскому истеблишменту.

США готовы вести переговоры только в одной сфере, где они ощущают себя уязвимыми. Ни в чём другом они не намерены менять свою политику, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Белый дом подтвердил готовность сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы обсудить договорённости о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Глава делегации КНР на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Фу Цонг ранее заявил, что США должны вывести все свое ядерное оружие из Европы. Дипломат добавил, что Вашингтон не должен размещать его в других регионах мира. Американское руководство накануне также выразило заинтересованность в проведении переговоров о продлении ДСНВ. В настоящее время в американских авиабазах в Европе размещены более 100 тактических бомб.