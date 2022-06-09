Пушков оценил требования Зеленского к России об отводе войск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков назвал «эхом из давно ушедшего времени» требования президента Украины Владимира Зеленского по отношению к России об отводе войск с территории и возврату на позиции, которые ВС РФ занимали до начала спецоперации. Парламентарий отметил, что у главы государства были все возможности для того, чтобы сохранить Донбасс. Политик также указал на то, что время для установления Киевом стабильности на юго-востоке страны упущено.

Зеленский теперь хочет вернуться к статус-кво на период до 24.02. <...> Этот призыв звучит, как отдалённое эхо из давно ушедшего времени, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Подписчики сенатора отметили, что подобные заявления со стороны Зеленского звучат из-за осознания «неизбежного».

Депутаты Европарламента ранее абсолютным большинством поддержали резолюцию, в которой содержался призыв и дальше поставлять оружие Украине через Европейский фонд мира. За проголосовали 438 парламентариев, против — 65. В тексте резолюции поставки указаны как «поддержка» Киеву. Накануне страны Европы согласовали новый пакет помощи Украине в размере двух миллиардов евро.