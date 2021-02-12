Пушков оценил совет украинцам уезжать в Польшу

https://static.news.ru/photo/c7a8b534-6e59-11eb-8271-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что украинские власти отлично умеют лишь уничтожать промышленность и экономику страны. Так он отреагировал на слова и. о. министра энергетики Украины Юрия Витренко, предложившего ликвидировать в стране добычу урана, а рабочим отправиться в Польшу.

По мнению чиновника, прозвучавшему на совещании по проблемам Восточного горнообогатительного комбината в Днепропетровской области, деньги, полученные украинцами в Польше, улучшат экономическую ситуацию на Украине.

Украинские руководители подтверждают: именно они, а не российская вакцина, как утверждает глава МИД [Украины Дмитрий] Кулеба, являются самым эффективным гибридным оружием против собственной страны и её народа, — отметил сенатор в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный Киев делает всё возможное для достижения договорённостей с Международным валютным фондом. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов. По его словам, у Киева с МВФ постоянно идёт процесс переговорного согласования позиций, рисков нет, а ситуация абсолютно под контролем.