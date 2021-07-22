Пушков оценил слова республиканца о будущем президенте США

В настоящее время у республиканцев нет лидера, кроме Дональда Трампа. Об этом в своём Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова американского сенатора Теда Круза, по мнению которого следующий американский лидер вернёт санкции против «Северного потока — 2».

По мнению Пушкова, пока у республиканцев не просматривается другого лидера. Бывшему главе Белого дома будет тяжело выиграть следующие выборы. В связи с этим прогноз Круза является спорным. Сенатор считает, что в этих условиях преждевременно говорить о санкциях против «Северного потока — 2».

А после 2024 года, когда поток уже заработает, санкции маловероятны. Так что заявление Круза не более, чем выпад против администрации демократов. И не самый удачный, — написал Пушков.

Ранее Круз заявил, что следующий президент США будет из Республиканской партии. По его мнению, будущий лидер страны вернёт санкции против газопровода «Северный поток — 2». Круз также пообещал выступать против назначений предложенных нынешней администрацией кандидатур в Госдеп, пока позиция руководства страны относительно «Северного потока — 2» не поменяется.