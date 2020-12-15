Пушков оценил реакцию в Киеве на санкции Москвы

https://static.news.ru/photo/ba4b4ac6-3f35-11eb-a200-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова украинского политолога Михаила Чаплыги, поддержавшего введение Россией персональных санкций против депутатов партии «Слуга народа». По его словам, такая позиция для Украины является «интересным поворотом».

На Украине нашлись журналисты, которые благодарят Москву за санкции против депутатов — «слуг народа» в Верховной раде. Благодарят, поскольку многие устали от их лжи и неспособности выполнить хоть какие-то обещания Зеленского, провалившего своё президентство, — написал сенатор в Twitter.

Российским правительством утверждён список из 849 имён украинцев, подпадающих под персональные санкции. Среди новых фигурантов значатся спикер Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и некоторые депутаты от партии «Слуга народа».

Ранее NEWS.ru сообщал, что потери Украины от ответных санкций России в 20 раз превышают прибыли, которые страна получила, переориентировав экспорт в Европу. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, украинские власти «явно не в интересах» страны присоединились к европейским санкциям против РФ.