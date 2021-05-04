Пушков объяснил зависимость Украины от США

https://static.news.ru/photo/c14c2948-919e-11ea-9a19-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина исторически всегда искала покровителя, именно поэтому страна сейчас зависит от Запада и в первую очередь от США, заявил член Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Так он прокомментировал заявление представителя делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о том, что мнение Украины по минским переговорам может сформироваться после встречи президентов США и РФ.

Отсутствие исторической государственности трудно преодолеть: за 30 лет формально независимого существования Украина её так и не преодолела. Отсюда нынешняя однозначная зависимость от Запада и прежде всего от США как единственно возможная форма существования современной Украины, — отметил сенатор.

Он добавил, что на Украине нет элиты, способной к самостоятельному мышлению и поведению. Во власти находятся случайные люди, которые ищут покровителей и финансовых доноров.

У Украины нет и не может быть самостоятельной внешней политики, как и суверенитета: исторически эта территория всегда искала себе внешних покровителей и от кого-то зависела — от России, Швеции, Польши, Австро-Венгрии, Германии, — подчеркнул Пушков.

Ранее стало известно, что президенту Украины Владимиру Зеленскому от встречи с российским лидером не нужно ничего, кроме политического пиара. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, реальные шаги по выходу из кризиса в Донбассе Зеленский предложить не может и к переговорам с руководством самопровозглашённых республик не готов, пытаясь спроецировать эту проблему на Москву.