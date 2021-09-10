Пушков объяснил отказ Дуды встретиться с Меркель

Германия постоянно носилась с Польшей как с писаной торбой, а теперь получила ответную «благодарность», заявил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале. Так он отреагировал на статью газеты Die Welt, автор которой назвал оскорблением отказ президента Польши Анджея Дуды встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель во время её визита.

По словам сенатора, подобный поступок является проявлением неуважения к Меркель. Однако, как отметил Пушков, это последствия действий самой Германии, которая «потакала амбициям Варшавы и почти подчинила ей свою политику в вопросе санкций против России».

Меркель сама очень прислушивалась к Польше по всем вопросам, кроме «Северного потока — 2», — вот и получила «благодарность». Хороший урок для будущего лидера ФРГ, — написал Пушков.

Ранее издание Die Welt назвало «намеренным оскорблением» отказ Дуды встречаться с Меркель. В Die Welt уточнили, что за несколько дней до визита немецкого канцлера в польских СМИ предупреждали о возможности отмены её встречи с Дудой, у которого якобы нашлись срочные дела в Катовице. Фриц считает, что демарш Дуды стал его ответом на то, что Меркель не пригласила его на правительственные консультации в Берлин.

Меркель 7 сентября выступила с последней речью перед бундестагом текущего созыва. Меркель говорила 14 минут. Она затронула вопросы борьбы с изменением климата, терроризмом и киберпреступностью. Также политик сказала о развитии зелёной энергетики и ещё раз призвала граждан сделать прививку от коронавирусной инфекции.