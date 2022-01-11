Пушков не нашёл логики в заявлениях НАТО о Путине

Российский сенатор Алексей Пушков не нашёл логики в решениях НАТО. Он также раскритиковал в своём Telegram-канале заявление немецкого политика Михаэля Рота о «блоковом мышлении» у президента России Владимира Путина.

Отдают ли себе отчёт западные политики, осуждающие «блоковое мышление» и «сферы влияния», что они сами являются представителями огромной американской сферы влияния, — написал политик, отметив, что все страны Запада входят в самый военизированный блок на планете — НАТО.

По словам Пушкова, ключевыми составляющими политики НАТО давно являются беспричинное право на экспансию и стремление обеспечить максимально возможную гегемонию США.

Депутат бундестага Михаэль Рот до этого обвинил Путина в «блоковом мышлении» и посетовал, что Россия не видит в Европе серьёзного игрока на международной арене. Он призвал ЕС подключиться к переговорам Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности.

Ранее сообщалось, что переговоры между США и Россией, касающиеся стратегической стабильности, являются «неблагоприятным звоночком» для Украины. Такое мнение высказал украинский политолог Виталий Кулик в своей статье. Он считает, что вопрос стратегической стабильности означает то, что стороны закрепляют сферы влияния.

Специалист заметил, что в данном вопросе играет роль наличие зон с исключительными интересами сторон, а также сфер с пересечением конфликтом интересов, и когда речь заходит о последних, государства пытаются найти общий язык, чтобы не применять «определённые средства воздействия».