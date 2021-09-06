Пушков назвал условие для встречи Путина с Зеленским

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен определиться с темами, на которые он хочет поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Только после этого в Киеве могут обвинять Москву в якобы поиске отговорок для того, чтобы избежать встречи лидеров двух стран, отметил политик в интервью газете «Взгляд».

Так он отреагировал на обвинения России в «поиске отговорок», которые ранее выдвинул украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Пушков напомнил, что Путин много раз заявлял о готовности встретиться с украинским коллегой для обсуждения вопросов двусторонних отношений.

Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов, — уточнил сенатор.

По его мнению, пока Украина хочет рассматривать вопросы, которые обсуждать бессмысленно.

Например, вопрос о принадлежности Крыма. Москва неоднократно подчёркивала, что этот вопрос закрыт, — подчеркнул Пушков.

Он считает, что ни Зеленский, ни Кулеба не хотят сближения подходов Киева и Москвы, позволивших бы провести встречу президентов, а только используют дипломатический вопрос в пропагандистских целях.

Ранее стало известно, что Киев не желает обсуждать встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также всячески избегает прямых контактов с официальными лицами. Украинская сторона продолжает общаться только через СМИ, избегая дипломатических контактов, которые всегда остаются открытыми.