https://static.news.ru/photo/2a3c9eca-2eed-11ea-bede-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Alexey_Pushkov/twitter.com

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал Соединённые Штаты Америки «экспортёрами» хаоса во все страны. Соответствующее заявление он опубликовал в своём Twitter.

Пушков заявил, что не только Средний и Ближний Восток, но и весь мир пожинает плоды трёх агрессий США: в 2003 году — в Ираке, в 2011-м — в Ливии и скрытой агрессии против Сирии.

Средний и Ближний Восток, а за ними весь мир, пожинают плоды трёх агрессий США: 2003 г. - в Ираке, 2011 г. - в Ливии и скрытой агрессии против Сирии. Результат - тотальный подрыв стабильности. США не способны или не хотят ее поддерживать. Они превратились в экспортеров хаоса. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 января 2020 г.

Он добавил, что Штаты не способны или не хотят поддерживать стабильность в мире, порождая её полный подрыв.

Ранее NEWS.ru писал, что Пушков оценил слова Трампа об убийстве иранского генерала Сулеймани.