Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал Соединённые Штаты Америки «экспортёрами» хаоса во все страны. Соответствующее заявление он опубликовал в своём Twitter.
Пушков заявил, что не только Средний и Ближний Восток, но и весь мир пожинает плоды трёх агрессий США: в 2003 году — в Ираке, в 2011-м — в Ливии и скрытой агрессии против Сирии.
Средний и Ближний Восток, а за ними весь мир, пожинают плоды трёх агрессий США: 2003 г. - в Ираке, 2011 г. - в Ливии и скрытой агрессии против Сирии. Результат - тотальный подрыв стабильности. США не способны или не хотят ее поддерживать. Они превратились в экспортеров хаоса.