Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Alexey_Pushkov/twitter.com

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал Соединённые Штаты Америки «экспортёрами» хаоса во все страны. Соответствующее заявление он опубликовал в своём Twitter.

Пушков заявил, что не только Средний и Ближний Восток, но и весь мир пожинает плоды трёх агрессий США: в 2003 году — в Ираке, в 2011-м — в Ливии и скрытой агрессии против Сирии.

Он добавил, что Штаты не способны или не хотят поддерживать стабильность в мире, порождая её полный подрыв.

Ранее NEWS.ru писал, что Пушков оценил слова Трампа об убийстве иранского генерала Сулеймани.

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