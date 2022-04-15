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Мир

Пушков назвал правильным отказ Молдавии передать Украине истребители МиГ-29

06:33, 18 апреля 2022
Пушков назвал правильным отказ Молдавии передать Украине истребители МиГ-29 Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
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Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале назвал отказ Молдавии передать или продать Украине находящиеся на балансе страны истребители МиГ-29 правильным. Подписчики согласились с парламентарием, но отметили, что президент страны Санду может ещё передумать. Украина ранее обратилась к Молдавии с просьбой продать или передать ей истребители МиГ-29, но получила «категорический отказ».

Молдавия приняла правильное решение, хоть и не из симпатии к России, а исходя из здравого смысла. Зачем Молдавии становиться военным союзником Украины?написал Пушков.

В Кишинёве отметили, что такое решение было принято, что не «раздражать Россию», так как Москва могла расценить такой шаг как нарушение принципа нейтральности.

Российские расчёты оперативных тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» ранее уничтожили командный пункт механизированной бригады ВСУ. Отмечается, что российские военнослужащие выяснили местоположение командного пункта в результате допроса боевика ВСУ. В результате удара был уничтожен сам КП, а также более 100 членов механизированной бригады. Командир стартовой батареи заявил, что благодаря полученному опыту бойцы смогут выполнять поставленные задачи в будущем с высоким качеством.

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