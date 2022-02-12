Пушков назвал первый признак распада Евросоюза

Сенатор Алексей Пушков указал на важность заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном выходе его страны из Евросоюза. Отмечается, что это является первым признаком распада объединения стран. Своим мнением сенатор поделился в своём Telegram-канале.

Полагаю, пока это политическая риторика, но и она показательна. До недавнего времени лидеры стран-членов Евросоюза таких сомнений себе не позволяли, — написал Пушков.

Он подчеркнул, что такие заявления не являются простыми словами, за которыми ничего не стоит. Сенатор выразил уверенность, что Орбан таким образом выразил настроение всех граждан Венгрии.

Ранее сенатор Алексей Пушков жёстко раскритиковал Госдеп после предложения «поверить США на слово» о планах России снять фейковое видео про нападение Украины. Он с иронией напомнил, что один из американских журналистов не поверил в такие сообщения.

По его словам, Госдеп неоднократно предлагал верить в различного рода фейки, начиная с оружия массового поражения в Ираке и заканчивая «хлорной атакой» в сирийском городе Дума.