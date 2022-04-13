Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия якобы «навсегда исчезнет с мировой арены». Политик отметил, что речь не может идти о России, так как сцену «могут покидать или исчезать с неё только актёры». Таким образом парламентарий мог указать на прошлое президента Украины, который выступал в качестве актёра кино и телевидения.

Это не о России. Другой масштаб, другое самосознание, другая история. Это актёры исчезают со сцены. Или покидают её. Это — да, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Подписчики согласились с такой оценкой сенатора и добавили, что своими действиями украинское руководство приближает конец своей страны.

Читатели американского портала Breitbart ранее выразили своё сомнение по поводу правильности политического курса Вашингтона в отношении России. Многие с тревогой восприняли публикацию о глобальном продовольственном кризисе, который, как сообщил автор публикации, сильно ударил по Германии.

Некоторые пользователи обвинили европейцев в том, что они поспешили с мерами против Москвы. Американцы также отметили, что хорошая жизнь, к которой так привыкли в Германии, вскоре может разрушиться. По мнению читателей, россияне, несмотря на санкции, видят в произошедшем новые возможности.