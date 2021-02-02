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Пушков: националисты на Украине хотят войны с Россией

04:06, 03 февраля 2021
Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский дал интервью HBO, где задался вопросом: «почему Украина ещё не в НАТО?». Он был адресован новому президенту США Джо Байдену. Ответ нашёлся у российского сенатора Алексея Пушкова.

По мнению политика, американский президент прекрасно знает, что единственная причина, по которой Киев рвётся в НАТО — желание украинских националистов развязать войну с Россией.

Вряд ли Байден сочтёт нужным ответить, — написал Пушков в своём Twitter.

Он уверен, что нынешним членам Североатлантического альянса не нужна эта война.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство жителей Украины считают, что уровень жизни в стране ухудшается с каждым новым президентом. Такого мнения придерживается 71,4% респондентов, не согласны с ним только 21,3%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого центром «Социальный мониторинг».

По мнению 60,3% украинцев, следующий глава государства также будет защищать интересы только своей партии и избирателей в отдельных регионах.

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