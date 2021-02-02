Пушков: националисты на Украине хотят войны с Россией

https://static.news.ru/photo/0b8972d0-65bc-11eb-bd44-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский дал интервью HBO, где задался вопросом: «почему Украина ещё не в НАТО?». Он был адресован новому президенту США Джо Байдену. Ответ нашёлся у российского сенатора Алексея Пушкова.

По мнению политика, американский президент прекрасно знает, что единственная причина, по которой Киев рвётся в НАТО — желание украинских националистов развязать войну с Россией.

Вряд ли Байден сочтёт нужным ответить, — написал Пушков в своём Twitter.

ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð·Ð°Ð´Ð°Ð» Ð²Ð¾Ð¿ÑÐ¾Ñ ÐÐ°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ñ: Â«ÐÐ¾ÑÐµÐ¼Ñ Ð£ÐºÑÐ°Ð¸Ð½Ð° ÐµÑÑ Ð½Ðµ Ð² ÐÐÐ¢ÐÂ»? ÐÑÑÐ´ Ð»Ð¸ ÐÐ°Ð¹Ð´ÐµÐ½ ÑÐ¾ÑÑÑÑ Ð½ÑÐ¶Ð½ÑÐ¼ Ð¾ÑÐ²ÐµÑÐ¸ÑÑ. ÐÐ¾ Ð² ÐÐÐ¢Ð Ñ Ð¾ÑÐ¾ÑÐ¾ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑÑ, ÑÑÐ¾ ÑÐ»ÐµÐ½ÑÑÐ²Ð¾ Ð² Ð°Ð»ÑÑÐ½ÑÐµ Ð½ÑÐ¶Ð½Ð¾ ÑÐºÑÐ°Ð¸Ð½ÑÐºÐ¸Ð¼ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð¸ÑÑÐ°Ð¼ Ð»Ð¸ÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ - Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ñ Ñ Ð Ð¾ÑÑÐ¸ÐµÐ¹. Ð ÑÐ°ÐºÐ°Ñ Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð° Ð²ÑÑÐ´ Ð»Ð¸ Ð½ÑÐ¶Ð½Ð° Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐµÐ¹ ÑÐ°ÑÑÐ¸ ÑÐ»ÐµÐ½Ð¾Ð² Ð°Ð»ÑÑÐ½ÑÐ°. — ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐ¹ ÐÑÑÐºÐ¾Ð² (@Alexey_Pushkov) February 1, 2021

Он уверен, что нынешним членам Североатлантического альянса не нужна эта война.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство жителей Украины считают, что уровень жизни в стране ухудшается с каждым новым президентом. Такого мнения придерживается 71,4% респондентов, не согласны с ним только 21,3%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого центром «Социальный мониторинг».

По мнению 60,3% украинцев, следующий глава государства также будет защищать интересы только своей партии и избирателей в отдельных регионах.