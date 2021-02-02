Пушков: националисты на Украине хотят войны с Россией

Он уверен, что нынешним членам Североатлантического альянса не нужна эта война.
Ранее NEWS.ru писал, что большинство жителей Украины считают, что уровень жизни в стране ухудшается с каждым новым президентом. Такого мнения придерживается 71,4% респондентов, не согласны с ним только 21,3%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого центром «Социальный мониторинг».
По мнению 60,3% украинцев, следующий глава государства также будет защищать интересы только своей партии и избирателей в отдельных регионах.